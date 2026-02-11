Форма поиска по сайту

Песков выразил сожаление, что Telegram не выполняет законы РФ

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что мессенджер Telegram так и не выполнил требований законодательства РФ, что привело к замедлению его работы.

"Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет (эти требования. – Прим. ред), но есть закон, который нужно выполнять", – цитирует Пескова ТАСС.

10 февраля стало известно, что российские власти приняли решение замедлить работу мессенджера Telegram в стране. В Роскомнадзоре указали, что позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

Комментируя ограничения, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что российские власти хотят "заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение" для слежки и политической цензуры. Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность.

Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений для Telegram

властьтехнологии

