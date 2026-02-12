Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании среднего профобразования

Фото: kremlin.ru

Российское правительство рассмотрит возможность изменения наименования "среднее профессиональное образование". Соответствующее поручение Владимира Путина размещено на сайте Кремля.

Его глава государства озвучил по итогам заседания Госсовета, прошедшего 25 декабря 2025 года, где обсуждались вопросы подготовки кадров для экономики.

Вместе с тем президент счел необходимым реорганизацию или актуализацию программ развития в не менее чем 2% организаций профессионального и высшего образования, которые показали худшие результаты.

Речь идет не только о результатах национальных рейтингов, но и об итогах ежегодной оценки деятельности организаций. Поручение касается только государственных и муниципальных образовательных учреждений. Первый доклад должен будет представлен до 1 сентября, а последующие – раз в год.