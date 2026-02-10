Форма поиска по сайту

10 февраля, 14:07

Общество

Профильное обучение в средних школах РФ сохранится по 6 направлениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профильное обучение в средней школе сохраняется по 6 основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

В ведомстве уточнили, что совет министерства одобрил проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего и среднего профессионального образования. Стандарт будет введен с 1 сентября 2027 года.

"Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения. Мы активно развиваем российскую систему образования, сохраняем лучшее советское наследие и вместе с тем учитываем современные вызовы и интересы подрастающего поколения", – указал министр просвещения Сергей Кравцов.

В числе прочего, школы смогут более гибко формировать узконаправленные группы или классы внутри профилей. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики.

Кроме того, ученики старших школ смогут изучать все предметы на базовом уровне, в то время как сейчас обязательным условием является изучение двух предметов в углубленном формате. Также было пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии, чтобы приблизить учебный материал ближе к реальным технологическим задачам.

Впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов, закреплена норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку, актуализированы и согласованы требования к информационной инфраструктуре школ.

В это же время стандарт старшей школы приведен в соответствие со стандартами начальной и основной школы.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня. При этом у школьников сохранится возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ в следующем году. Дополнительные предметы или день в рамках пересдачи добавлять не планируется.

