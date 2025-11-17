Сдача ЕГЭ в России с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе встречи с родителями учащихся в международном мультимедийном центре "Россия сегодня".

Музаев подчеркнул, что Рособрнадзор сохранит возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ в следующем году. Дополнительные предметы или день в рамках пересдачи добавлять не намерены.

"Мы пока необходимости такой не видим", – добавил Музаев.

По его словам, разделять экзамен по русскому языку на базовый и профильный уровни также не планируют, так как не видят в этом нужды. Он отметил, что русский язык является одним из лучших предметов по средним баллам ЕГЭ, а модель его сдачи оттачивалась годами.

Ранее Музаев сообщал, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ начнется не раньше 1 июня. Эта инициатива была обоснована тем, чтобы ученики успевали полностью завершить освоение всех предметов.