07 декабря, 19:46

Политика

Дмитриев заявил, что Каллас помогла миру понять суть европейских бюрократов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X назвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас "подарком для мира", который помог понять суть европейских бюрократов.

"Она заставила мир понять, что представляют собой европейские бюрократы. Спасибо, Кайя!", – написал Дмитриев.

Публикация сопровождалась скриншотом статьи британской газеты The Telegraph, озаглавленной "Глава евродипломатии – подарок для Кремля".

В материале утверждается, что политика Каллас в отношении украинского конфликта привела к разобщенности в Европе, а ее жесткий отказ от переговоров с Владимиром Путиным – к исключению Европы из завершающей стадии переговоров.

Ранее Каллас заявляла, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран, а на некоторые из них по 3 или 4 раза. При этом, по ее словам, ни одно из этих государств не напало на РФ.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывание главы европейской дипломатии, отметил, что она совершила ряд крупных и "калласальных" научных открытий в области военной истории. А также напомнил о "нападении" России на Японию в 1904 году, "атаке" на Германию в 1914 году.

