Иран заявил, что иракские танкеры могут пересекать Ормузский пролив

Нефтяные танкеры Ирака могут беспрепятственно и безопасно проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем ас-Садег, передает издание Baghdad Today.

"Иракские нефтяные танкеры могут пересекать Ормузский пролив", – заявил ас-Садег.

Отмечается, что данное заявление дипломата прозвучало спустя сутки после нападения на нефтяные танкеры возле иракского порта Умм-Каср, в районе границы Ирака и Кувейта.

В общей сумме под атаку попали три корабля – они столкнулись с минированными катерами. На фоне случившегося работа нефтяных портовых терминалов на побережье Ирака была временно приостановлена.

В результате нападения погиб один член экипажа, еще 38 моряков удалось спасти с поврежденных кораблей. Всего для спасения экипажей были задействованы шесть судов.