Собянин сообщил об отражении атаки уже 22 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Москвой в ночь на 6 июня было уничтожено девять беспилотников, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его данным, примерно в 02:09 по московскому времени силы ПВО сбили четыре дрона, еще один БПЛА был сбит в 03:35. Кроме того, два беспилотника уничтожили в 05:14.

Помимо этого, дрон был уничтожен в 05:38, а также в 06:07. Градоначальник отмечал, что на места падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву началась утром 5 июня. В настоящий момент над столицей уничтожили уже 22 дрона.

Собянин, в свою очередь, выразил благодарность Минобороны России и российской армии, поскольку системы ПВО показали высочайшую эффективность при отражении атак БПЛА.

