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05 июня, 16:16

Происшествия

Пять военных получили ранения из-за атаки ВСУ возле Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС. Об этом сообщили представители станции в мессенджере MAX.

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Представители станции добавили, что ВСУ нанесли удар по месту, где проводятся ремонтные работы на линии ЗАЭС. Это произошло в первые часы после введения режима тишины. Его установили при посредничестве МАГАТЭ. Он начал действовать 5 июня в 06:00, уточнил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"В 13:15 был нанесен удар БПЛА между 20-й и 21-й опорой. Удар был рассчитан точный", – заявил он на полях ПМЭФ.

На ЗАЭС атаку назвали грубым нарушением гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ и предоставленных Украиной.

Накануне, 4 июня, беспилотники также ударили по территории около Запорожской АЭС. По данным станции, всего было зафиксировано не менее 20 БПЛА. Целью ВСУ была территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры.

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