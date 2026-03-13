Минтранс разрешит брать в самолет детское питание объемом более 100 мл

Фото: depositphotos/kasto

Минтранс России введет общее правило, которое разрешит проносить на борт самолета детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В настоящее время один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. Тем не менее зачастую некоторые авиакомпании разрешают проносить детское питание в количестве, необходимом на время полета.

Нововведения, которые призваны сделать эту практику общей, уже проходят согласование с профильными ведомствами. Документ планируется к изданию в текущем году, подчеркнули в Минтрансе.

Ранее Минтранс утвердил четкий регламент обслуживания пассажиров, ожидающих вылета. Изменения начали действовать с 1 марта 2026 года. Теперь компании будут обязаны предоставлять питьевую воду уже спустя час после двухчасовой задержки. Горячее питание должно предлагаться не позднее чем через два часа после четырех часов ожидания.

Кроме того, с 1 марта воспользоваться 50% скидкой на авиаперелеты по России могут дети в сопровождении любых совершеннолетних пассажиров, а не только родителей. При этом льгота распространяется на билеты экономкласса по внутрироссийским маршрутам.