В РФ изменятся правила возврата авиабилетов и обслуживания при задержках рейсов

Фото: depositphotos/d.travnikov

Министерство транспорта РФ утвердило четкий регламент обслуживания пассажиров, ожидающих вылета. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации Минтранса, теперь компании будут обязаны предоставлять питьевую воду уже спустя час после двухчасовой задержки. Горячее питание должно предлагаться не позднее чем через два часа после четырех часов ожидания.

Что касается размещения в гостинице, то при задержке днем это должно быть организовано в течение двух часов после восьми часов ожидания, а ночью – в течение двух часов после шести часов ожидания.

Также в Министерстве транспорта сообщили, что с 1 марта воспользоваться 50% скидкой на авиаперелеты по России смогут дети в сопровождении любых совершеннолетних пассажиров, а не только родителей.

При этом льгота распространяется на билеты экономкласса по внутрироссийским маршрутам. Главным условием для получения скидки является оформление ребенка и сопровождающего в одном бронировании.