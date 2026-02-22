График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 06:59

В Японии создали первую в мире автономную систему для цифровой цитологии

Фото: depositphotos/Tong_Nawarit

Японские исследователи представили революционную диагностическую систему на базе искусственного интеллекта, способную автономно выявлять рак шейки матки и предраковые состояния с точностью, превосходящей человеческие возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентационные материалы.

Технология получила название Whole-Slide Edge Tomography. Над ее созданием работали специалисты Института онкологии, университетов Цукубы и Дзюнтэндо, а также венчурная компания CYBO.

Главное отличие инновации от традиционной цитологии – полная автоматизация и трехмерное сканирование. Вместо того чтобы врач вручную изучал образец под микроскопом, система самостоятельно сканирует стекло с биоматериалом в 3D-формате и анализирует до миллиона клеток за один цикл. Это позволяет не просто обнаружить аномалии, а дать точную оценку риска заболевания на основе скрупулезной классификации каждой клетки.

Эффективность метода подтверждена клинически: в испытаниях, в которых приняли участие 1124 пациентки, ИИ продемонстрировал исключительную точность. По целому ряду параметров алгоритм обошел квалифицированных специалистов, особенно при сравнении результатов с тестом на вирус папилломы человека (ВПЧ) – главного фактора развития онкологии.

"Применение новой системы позволяет добиться более высокой точности цитологической диагностики по сравнению с прежними методами", – подчеркивается в документе.

Разработчики уверены, что их система поможет решить две острые проблемы современной медицины: снизить процент диагностических ошибок и компенсировать нехватку профессиональных кадров. Анализ образцов – трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации и большого количества времени, с чем ИИ справляется быстрее и эффективнее.

Ранее ченые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили мультивалентную вакцину против гриппа, созданную на основе технологии мРНК, которую можно адаптировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса.

Она уже разработана и предлагается к внедрению фармацевтическим компаниям. Отмечается, что вакцины на основе мРНК представляют собой гибкий инструмент для борьбы не только с вирусами, но и с бактериями, а также рассматриваются как перспективное средство для терапии онкологических заболеваний.

