ГК "Медскан" и "Росатом" запустили первый реалити-акселератор "Энерголетие"

Группа компаний "Медскан" и "Росатом" объявила о запуске реалити-акселератора "Энерголетие".

Это первый проект, который объединит экспертизу превентивной медицины, клиническую практику и технологические инновации в формате открытого медийного отбора. Кроме того, он формирует систему медицины будущего, соединяя клиническую базу федеральной сети, научную экспертизу и технологические разработки.

Целью проекта является найти и поддержать решения, которые могут повысить качество и продолжительность жизни, а также доказать клиническую эффективность в реальном секторе здравоохранения.

"Развитие превентивной медицины требует системной апробации и быстрого внедрения эффективных решений в клиническую практику – именно такую среду формирует новый акселератор", – подчеркнул руководитель направления превентивной медицины ГК "Медскан", кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

Он курирует экспертный контур программы, а также методологию клинической оценки проектов.

Особенность акселератора – открытая медийная траектория участников, поскольку проект покажет весь путь команд, начиная от защиты идеи и заканчивая внедрением разработки в клиническую практику федеральной сети. Принять участие смогут любые врачи, имеющие желание участвовать в проектах медицины будущего, а также:

клиники и медицинские центры;

технологические стартапы;

команды с MVP, пилотом или первыми продажами;

решения в превентивной медицине, диагностике, биомаркерах старения, AI и биотехнологиях.

Все участники получат всестороннюю проверку продукта ведущими специалистами отрасли и доступ к федеральной сети клинических площадок. Помимо этого, они смогут запускать пилотные проекты на базе ГК "Медскан" и получат статусное продвижение в профессиональной и бизнес-среде, а также знакомство с крупными игроками рынка.

Подать заявку можно до 1 марта. В финал выйдут проекты, которые смогут подтвердить клиническую эффективность и потенциал масштабирования.

