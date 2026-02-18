В "Москвариуме" сообщили о смерти 35-летней белухи Понки

Фото: moskvarium.ru

В столичном "Москвариуме" на ВДНХ умерла белуха по кличке Понка. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Животное ушло из жизни в среду, 18 февраля. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Понка поселилась в океанариуме более десяти лет назад – ее привезли из закрывающегося дельфинария в Адлере. На момент переезда у животного уже было серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое влекло за собой нарушения работы внутренних органов.

Сотрудники "Москвариума" на протяжении десяти лет ежедневно проводили комплексную терапию, обеспечивая белухе качественный уход, что позволило значительно продлить ей жизнь. Из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста Понка не участвовала в шоу-программах, однако, по словам специалистов, выполняла важную роль в коллективе.

Тренеры называли ее "всеобщей бабушкой": белуха помогала воспитывать и социализировать молодняк, принимая участие в судьбе нескольких поколений дельфинят.

В "Москвариуме" подчеркнули, что до последнего дня животное сохраняло активность и любознательность. Сотрудники старались поддерживать интерес Понки, придумывая для нее новые игры и превращая ветеринарные осмотры в интерактивное взаимодействие.

На момент смерти возраст белухи превышал 35 лет, что соответствует средней продолжительности жизни этого вида в дикой природе (от 30 до 40 лет).

В октябре 2025 года в Московском зоопарке умер серый волк по кличке Тарзан. Причиной его смерти стала онкология. Животное появилось на свет весной 2012 года в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.