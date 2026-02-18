Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 23:58

Город

В "Москвариуме" сообщили о смерти 35-летней белухи Понки

Фото: moskvarium.ru

В столичном "Москвариуме" на ВДНХ умерла белуха по кличке Понка. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Животное ушло из жизни в среду, 18 февраля. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Понка поселилась в океанариуме более десяти лет назад – ее привезли из закрывающегося дельфинария в Адлере. На момент переезда у животного уже было серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое влекло за собой нарушения работы внутренних органов.

Сотрудники "Москвариума" на протяжении десяти лет ежедневно проводили комплексную терапию, обеспечивая белухе качественный уход, что позволило значительно продлить ей жизнь. Из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста Понка не участвовала в шоу-программах, однако, по словам специалистов, выполняла важную роль в коллективе.

Тренеры называли ее "всеобщей бабушкой": белуха помогала воспитывать и социализировать молодняк, принимая участие в судьбе нескольких поколений дельфинят.

В "Москвариуме" подчеркнули, что до последнего дня животное сохраняло активность и любознательность. Сотрудники старались поддерживать интерес Понки, придумывая для нее новые игры и превращая ветеринарные осмотры в интерактивное взаимодействие.

На момент смерти возраст белухи превышал 35 лет, что соответствует средней продолжительности жизни этого вида в дикой природе (от 30 до 40 лет).

В октябре 2025 года в Московском зоопарке умер серый волк по кличке Тарзан. Причиной его смерти стала онкология. Животное появилось на свет весной 2012 года в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

Читайте также


животныегород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика