41 регион в России улучшил свои показатели в рейтинге качества жизни АСИ

41 субъект РФ продемонстрировал положительную динамику в пятом рейтинге качества жизни, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом в ходе заседания наблюдательного совета организации сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По словам главы агентства, интегральный индекс качества жизни в среднем по стране вырос на 6,5%. Чупшева подчеркнула, что улучшение позиций касается как данных статистики, так и результатов опросов населения, что свидетельствует о системной работе региональных команд.

"Это значит, что регионы не стоят на месте и прилагают усилия для постоянного улучшения разных сфер", – отметила Чупшева.

Также во время заседания глава агентства отметила, что Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни АСИ по итогам 2025 года. При этом в прошлом году исследование проводилось по обновленной методологии, которая была синхронизирована с национальными целями развития страны и ключевыми показателями эффективности (КПЭ) губернаторов.