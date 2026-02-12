Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 11:45

Технологии

Путин поручил запустить в Подмосковье пилотный проект по обучению ИИ-технологиям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил запустить в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта и информбезопасности. Перечень поручений президента по итогам заседания совета по вопросам подготовки кадров для экономики в декабре 2025 года опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ. Срок исполнения поручения – 1 июля 2026 года.

До указанной даты глава государства распорядился утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности граждан, предусмотрев обучение навыкам информбезопасности.

Кроме того, Путин поручил кабмину добавить образовательные и профессиональные стандарты компетенций по использованию ИИ-технологий с учетом соблюдения требований безопасности и норм этики.

При участии работодателей необходимо разработать программы повышения квалификации по использованию технологий ИИ в профессиональной деятельности в различных отраслях экономики и соцсферы. Доклад необходимо предоставить до 15 июля, далее – 1 раз в квартал. Ответственными стали Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Российскому правительству также поручено обеспечить повышение квалификации для педагогов и учителей в области IT и ИИ с вовлечением отечественных технологических компаний. Доклад по этому вопросу ожидается до 1 сентября.

Ранее лидер России заявил, что в стране должен быть штаб по руководству отраслью ИИ. Он поручил кабмину и регионам РФ сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Страна не может допустить зависимость от зарубежных технологий, подчеркнул Путин.

Путин заявил о необходимости развития в России собственных нейросетей

Читайте также


властьобразованиетехнологии

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика