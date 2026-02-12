Путин поручил запустить в Подмосковье пилотный проект по обучению ИИ-технологиям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил запустить в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта и информбезопасности. Перечень поручений президента по итогам заседания совета по вопросам подготовки кадров для экономики в декабре 2025 года опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ. Срок исполнения поручения – 1 июля 2026 года.

До указанной даты глава государства распорядился утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности граждан, предусмотрев обучение навыкам информбезопасности.

Кроме того, Путин поручил кабмину добавить образовательные и профессиональные стандарты компетенций по использованию ИИ-технологий с учетом соблюдения требований безопасности и норм этики.

При участии работодателей необходимо разработать программы повышения квалификации по использованию технологий ИИ в профессиональной деятельности в различных отраслях экономики и соцсферы. Доклад необходимо предоставить до 15 июля, далее – 1 раз в квартал. Ответственными стали Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Российскому правительству также поручено обеспечить повышение квалификации для педагогов и учителей в области IT и ИИ с вовлечением отечественных технологических компаний. Доклад по этому вопросу ожидается до 1 сентября.

Ранее лидер России заявил, что в стране должен быть штаб по руководству отраслью ИИ. Он поручил кабмину и регионам РФ сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Страна не может допустить зависимость от зарубежных технологий, подчеркнул Путин.