25 декабря, 15:32

Технологии

Путин заявил, что ближайшие 10–15 лет станут временем технологического прорыва

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Ближайшие 10–15 лет станут временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Госсовета.

"Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ)", – отметил глава государства.

В связи с быстрым развитием ИИ российский лидер поручил создать условия для доступной переквалификации работников. Путин подчеркнул, что важно обеспечить людям понятный профессиональный переход, а также открыть новые возможности для обучения.

"Расширение использования ИИ в производственных процессах будет <…> создавать новые рабочие места – такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность", – добавил президент.

По его словам, искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней. Также значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня.

Принципы подготовки специалистов и их последующего карьерного роста кардинально трансформируются на фоне развития ИИ.

Президент также назвал сферы, где ИИ сможет заменить человека, указав на розничную торговлю, финансы и страхование. Также в этот перечень вошли оптовая торговля, сектор госуправления и некоторые другие.

Ранее глава государства потребовал ускорить внедрение в российскую армию робототехники и технологий ИИ. По его словам, Вооруженные силы России должны и оставаться в авангарде технологического прогресса. Кроме того, Путин призвал наращивать использование ИИ в системе управления в автономных боевых комплексах.

