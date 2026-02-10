Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 17:26

Город

Уникальную технологию метростроения применили при возведении медкомплекса в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уникальную технологию метростроения впервые применили при возведении медицинского комплекса в Москве. Подобные инновационные технологии значительно ускоряют процессы и повышают безопасность работ, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о строительстве нового комплекса Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади.

"Для создания ограждающей конструкции внедрили технологию из метростроения, так называемую стену в грунте. Такое решение впервые реализовали при строительстве медицинского объекта", – сказал Ефимов.

По словам вице-мэра, конструкция позволила укрепить стенки котлована и защитить его от грунтовых вод. Длина "стены в грунте" по периметру составила 639 метров, а глубина – до 25 метров.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что для устройства ограждающей конструкции котлована прямо на стройплощадке изготовили 180 арматурных каркасов. Всего было залито около 9 тысяч кубометров бетона.

"Специалисты также установили обвязочную балку, которая связала "стену в грунте" в единую конструкцию и позволила продолжить разработку котлована для будущего фундамента здания", – добавил он.

Кроме того, на стройплощадке используются цифровые технологии, повышающие безопасность и эффективность всех процессов. Дополнительно задействуют технологию Face ID.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что на строительной площадке установили систему дистанционного управления строительным краном. Планируется, что внедрение системы сократит простои персонала до 40% и ускорит производственные операции на 10%.

Также при строительстве нового комплекса специалисты используют искусственный интеллект и лазерное сканирование для контроля за транспортировкой грузов и отходов.

Ранее сообщалось, что новый многофункциональный медицинский центр возведут в Даниловской районе на юге Москвы. Общая площадь объекта составит 2 тысячи квадратных метров. Там будут терапевтические отделения и кабинеты для приемов врачей разных профилей. Средства для проекта и строительства здания выделит инвестор.

Читайте также


городстроительство

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика