Уникальную технологию метростроения применили при возведении медкомплекса в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уникальную технологию метростроения впервые применили при возведении медицинского комплекса в Москве. Подобные инновационные технологии значительно ускоряют процессы и повышают безопасность работ, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о строительстве нового комплекса Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади.

"Для создания ограждающей конструкции внедрили технологию из метростроения, так называемую стену в грунте. Такое решение впервые реализовали при строительстве медицинского объекта", – сказал Ефимов.

По словам вице-мэра, конструкция позволила укрепить стенки котлована и защитить его от грунтовых вод. Длина "стены в грунте" по периметру составила 639 метров, а глубина – до 25 метров.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что для устройства ограждающей конструкции котлована прямо на стройплощадке изготовили 180 арматурных каркасов. Всего было залито около 9 тысяч кубометров бетона.

"Специалисты также установили обвязочную балку, которая связала "стену в грунте" в единую конструкцию и позволила продолжить разработку котлована для будущего фундамента здания", – добавил он.

Кроме того, на стройплощадке используются цифровые технологии, повышающие безопасность и эффективность всех процессов. Дополнительно задействуют технологию Face ID.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что на строительной площадке установили систему дистанционного управления строительным краном. Планируется, что внедрение системы сократит простои персонала до 40% и ускорит производственные операции на 10%.

Также при строительстве нового комплекса специалисты используют искусственный интеллект и лазерное сканирование для контроля за транспортировкой грузов и отходов.

Ранее сообщалось, что новый многофункциональный медицинский центр возведут в Даниловской районе на юге Москвы. Общая площадь объекта составит 2 тысячи квадратных метров. Там будут терапевтические отделения и кабинеты для приемов врачей разных профилей. Средства для проекта и строительства здания выделит инвестор.