Новости

Новости

11 февраля, 11:06

Происшествия

Житель Тюменской области задержан с 4 килограммами наркотиков

Фото: 86.мвд.рф

Житель Тюменской области задержан с 4 килограммами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Выяснилось, что злоумышленник получил наркотики от неустановленного куратора теневого маркета, который спрятал продукцию в оборудованном в Сибирском федеральном округе тайнике. Житель Тюменской области планировал отправиться в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), чтобы продавать запрещенные вещества.

Однако действия мужчины были пресечены правоохранителями. Последние на 725-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск остановили машину Mitsubishi, за рулем которой был 26-летний мужчина. Водителя задержали, после чего он по своей воле указал на место, где спрятаны наркотики, а именно под обшивкой в нише задней правой двери иномарки.

Оперативники извлекли 4 пакета с веществом белого цвета. Эксперты выявили, что изъятое является производным N-метилэфедрона общей массой около 4 килограммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Злоумышленника арестовали. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают иных соучастников противоправной деятельности.

Ранее подмосковная полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и хранении оружия. Правоохранители установили, что злоумышленник выращивал наркосодержащие растения в своем доме в Домодедове. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Фигурант заключен под стражу.

"Московский патруль": полицейские остановили автомобиль с наркотиками в Подмосковье

