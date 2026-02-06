Фото: 78.мвд.рф

Мужчины в Петергофе выращивали марихуану под видом помидоров, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу.

Их задержали у дома на улице Ионинской. При обыске у них обнаружили 21 куст конопли, почти 7 килограммов марихуаны, оборудование для выращивания и упаковки. При этом один из задержанных сказал силовикам, что занимался выращиванием помидоров, но "скорее всего, оказались не они". По словам второго фигуранта, он разводил растения "для хобби".

В настоящий момент мужчины находятся под стражей по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Правоохранители ищут других участников преступной группы.

Ранее полицейские в подмосковных Мытищах изъяли более 10 килограммов гашиша из незаконного оборота. Задержать злоумышленников удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий при содействии Росгвардии. 10 свертков с запрещенными веществами были обнаружены в багажнике автомобиля во время обыска.

