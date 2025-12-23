Российские силовики и таможенники Белоруссии пресекли ввоз наркотиков в Россию

Фото: пресс-служба ФТС России

Российские и белорусские таможенники совместно с правоохранителями и спецслужбами пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая организовала поставку в Россию гашиша в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Запрещенные вещества массой более 135 килограммов были вывезены из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию с помощью грузовиков, в которых были оборудованы высокотехнологичные тайники. Фура, в которой провозили гашиш, задержана. Стоимость продукции на "черном рынке" составляет более 400 миллионов рублей.

В результате были выявлены и задержаны 8 членов ОПГ, в том числе россияне и белорусы. Среди злоумышленников есть как рядовые исполнители, так и пособники, а также получатели запрещенных веществ.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков, совершенной организованной группой в особо крупном размере, а также о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее чай, содержащий наркотическое средство, был выявлен новосибирскими таможенниками при проверке грузов из-за границы. Товар весом 109 граммов заказала жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов.

Экспертиза установила, что чайная смесь содержит голубой лотос, который в России относится к запрещенным растениям с наркотическими или психотропными веществами. Посылку изъяли. В отношении заказчицы возбуждено административное дело за несоблюдение запретов при перемещении товаров через границу.