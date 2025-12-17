Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 15:41

Происшествия

Посылку с наркотическим чаем задержали новосибирские таможенники

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Чай, содержащий наркотическое средство, выявили новосибирские таможенники при проверке грузов, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Во время контроля экспресс-посылок из-за границы сотрудники обнаружили чай из лепестков лотоса. Товар весом 109 граммов заказала жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов.

Экспертиза установила, что чайная смесь содержит голубой лотос, который в России относится к запрещенным растениям с наркотическими или психотропными веществами. Его ввоз и оборот на территории страны запрещены. Посылку изъяли.

В отношении заказчицы возбуждено административное дело за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через границу (статья 16.3 КоАП РФ).

Ранее в Тыве задержали 43-летнего мужчину, который украл 12 лошадей и хранил наркотики. Правоохранители вернули похищенных животных хозяину и изъяли в доме подозреваемого более 700 граммов марихуаны, которую он использовал для личного употребления.

Против мужчины возбуждено дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика