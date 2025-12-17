Посылку с наркотическим чаем задержали новосибирские таможенники

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Чай, содержащий наркотическое средство, выявили новосибирские таможенники при проверке грузов, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Во время контроля экспресс-посылок из-за границы сотрудники обнаружили чай из лепестков лотоса. Товар весом 109 граммов заказала жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов.

Экспертиза установила, что чайная смесь содержит голубой лотос, который в России относится к запрещенным растениям с наркотическими или психотропными веществами. Его ввоз и оборот на территории страны запрещены. Посылку изъяли.

В отношении заказчицы возбуждено административное дело за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через границу (статья 16.3 КоАП РФ).

Ранее в Тыве задержали 43-летнего мужчину, который украл 12 лошадей и хранил наркотики. Правоохранители вернули похищенных животных хозяину и изъяли в доме подозреваемого более 700 граммов марихуаны, которую он использовал для личного употребления.

Против мужчины возбуждено дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.