В Подмосковье арестовали адвоката после передачи наркотиков подзащитному

Фото: depositphotos/doomu

В Подмосковье арестован адвокат по подозрению в покупке и передаче наркотиков своему подзащитному в зале Ивантеевского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, адвокат пытался передать своему подзащитному гашиш, масса которого составляла 8,59 грамма. Он спрятал два свертка в корпус маркера. Однако запрещенные вещества были выявлены конвоем.

По факту произошедшего возбуждено дело о сбыте наркотиков. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение. В настоящее время он находится в СИЗО. Следователи уже провели допросы, осмотры и назначили необходимые экспертизы.

Ранее столичные правоохранители пресекли деятельность подпольного предприятия, которое упаковывало наркотические вещества в коробки элитной парфюмерии. Предварительно, задействованы в схеме были пять человек: 38-летний мужчина, 64-летняя женщина и две ее дочери в возрасте 41 и 44 лет, а также 21-летний молодой человек.

Злоумышленники не только закупали и упаковывали запрещенные вещества, но и продавали их потребителям. По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Все злоумышленники арестованы.

