02:12

Политика

Лукашенко назвал себя "уходящим" президентом

Фото: kremlin.ru

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя "уходящим" президентом, добавив, что не хочет перекладывать проблемы, накопившиеся за время его правления, на новое поколение. Об этом он заявил в интервью Newsmax TV.

"Слушайте, я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новое поколение", – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что намерен решить все оставшиеся проблемы. Одной из таких проблем он назвал налаживание отношений с США. По словам белорусского лидера, у Минска и Вашингтона есть общие вопросы, в которых страны могут помочь друг другу.

Ранее Лукашенко передал через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании. Первой леди США Лукашенко подарил ювелирное украшение с белорусскими мотивами, а главе Белого дома – христианскую икону, посвященную святителю Николаю.

В декабре белорусский лидер помиловал 123 заключенных из разных стран. Такое решение принято по просьбе Трампа в рамках достигнутых с ним договоренностей. Также это связано с отменой санкций, которые были введены против калийной отрасли Белоруссии администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

