13 декабря, 17:04

Политика

Лукашенко помиловал свыше 100 заключенных из разных стран

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных из разных стран. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Отмечается, что такое решение принято по просьбе американского лидера Дональда Трампа в рамках достигнутых с ним договоренностей. Также это связано с отменой санкций, которые были введены против калийной отрасли Белоруссии администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Освобожденные заключенные были осуждены за шпионаж, экстремизм, терроризм, а также за другие преступления, совершенные на территории страны.

В середине августа между Трампом и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого они поговорили про освобождение 1 300 заключенных.

Помимо этого, лидеры США и Белоруссии обсудили региональные вопросы, обстановку в горячих точках, а также темы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Лукашенко также пригласил Трампа посетить республику вместе с семьей. Его приглашение было принято.

