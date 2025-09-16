Лукашенко помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Об этом заявила пресс-служба главы белорусского государства.

"В преддверии Дня народного единства президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ глава государства подписал 16 сентября", – говорится в сообщении.

Глава государства помиловал 12 женщин и 13 мужчин, 19 из которых не достигли 40-летнего возраста. У многих из них есть дети, а одна из осужденных – многодетная мать. Еще один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Все освобожденные признали свою вину, раскаялись в содеянном и дали обязательство вести законопослушный образ жизни.

