Лукашенко заявил о готовности России выполнить сделку с США по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия согласна выполнить договоренности с США по Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова.

По словам белорусского лидера, завершение конфликта на Украине зависит от стран Европы и самого украинского президента Владимира Зеленского.

"То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) обсуждали", – цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, лидеры стран Евросоюза и Зеленский "думают <...> выиграть войну", но "этого никогда не будет".

Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом начинает слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине.

Вместе с тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что украинские власти готовы пойти на прекращение боев с Россией по текущей линии соприкосновения. По его словам, одним из условий остановки конфликта может стать система гарантий с присутствием европейских военных в стране в качестве инструкторов или миротворцев.

СМИ сообщали, что на Западе обсуждают обеспечение "фактического прекращения огня" на Украине за счет американского "воздушного щита".

