NYT: Путин послал Западу четкий сигнал о возможной отправке войск на Украину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин послал Киеву и западным странам четкий сигнал о серьезном ответе РФ на возможную отправку европейских войск на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times.

По мнению журналистов, посыл заключается в том, что Путин не сомневается в военном превосходстве России. Глава государства также якобы предупредил союзников Киева об опасности в случае отправки военнослужащих на украинскую территорию.

В статье говорится, что Путин, выступая во Владивостоке, дал понять, что Россия не будет отступать от собственных гарантий безопасности и ждет следующего шага со стороны Запада и Украины.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что украинские власти готовы пойти на прекращение боев с Россией по текущей линии соприкосновения, если получат гарантии безопасности.

Он уточнил, что одним из условий остановки конфликта может стать система гарантий с присутствием европейских военных в стране в качестве инструкторов или миротворцев.

