МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге в Европе и принимает необходимые меры, если в них возникает необходимость. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, в настоящий момент Альянс наращивает численность тактических батальонов до бригадного уровня. Они располагаются вдоль восточного фланга, включая Болгарию.

При этом РФ оценивает такие действия как проявления агрессивности, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Владимир Путин указал, что РФ с начала 90-х годов заявляла о нерасширении НАТО на восток. Однако после этого произошло шесть волн расширения. Президент указал на полное игнорирование российских призывов по этому поводу.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что к первопричинам украинского конфликта относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Киева.