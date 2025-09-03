Форма поиска по сайту

Лавров заявил, что для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии

Для урегулирования украинского вопроса необходимо признать и оформить новые территориальные реалии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

Дипломат подчеркнул, что для того чтобы на Украине установился прочный мир, нужно оформить международно-правовым образом территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов.

Также Лавров отметил, что для завершения конфликта на Украине необходимо искоренение его первопричин. Он напомнил, что к таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Киева. Кроме того, не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима.

Министр добавил, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной. По его словам, главы двух делегаций находятся в прямом контакте.

Ранее Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что западные страны пытаются помешать формированию многополярного мира. Для сохранения своего доминирования они прибегают к прямому шантажу, санкциям и давлению.

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

