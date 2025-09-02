Эрдоган: Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Фото: AP Photo/Vladimir Smirnov

Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский пока не готовы к встрече. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с российским и украинским коллегами, передает Milliyet.

"Постепенное повышение уровня переговоров – это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентирование на решение и конкретные результаты", – сказал турецкий лидер.

По его словам, данным вопросом нужно заниматься на уровне руководителей.

Президент также сообщил, что обсудил с Путиным пути завершения конфликта "справедливым миром" на полях саммита ШОС. Он подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование посредством переговоров.

"Я нахожу позитивными подходы как господина Зеленского, так и господина Путина. Когда мы сказали: "Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции", он был в точке "почему бы и нет" по этому вопросу", – добавил Эрдоган.

Как сообщалось ранее, в США уже начали подготовку встречи Путина и Зеленского. Отмечалось, что организацию данного мероприятия будут координировать вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник США Стивен Уиткофф.

В свою очередь, Зеленский указывал, что переговоры с Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, например в Швейцарии, Австрии или Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что для встречи двух лидеров нужно проработать все вопросы. Этим должны заняться эксперты и министры, которые подготовят рекомендации по данной теме.

При этом президент США Дональд Трамп предполагает, что встреча Путина и Зеленского может не дать нужного результата. Он также считает, что российский лидер испытывает неприязнь к украинскому коллеге.