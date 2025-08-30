Трамп: трехсторонний саммит РФ, США и Украины состоится

Фото: ТАСС/POOL/EPA/YURI GRIPAS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу The Daily Caller.

При этом глава Белого дома отметил, что не знает, встретится ли Владимир Путин с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что на Украине не будет американских солдат. Однако, по его словам, Штаты готовы помогать Киеву в воздухе, но в основном в небе над Украиной предполагается присутствие европейских самолетов.

Президент США также отметил, что украинский конфликт не разрешится без определенных гарантий безопасности.

Ранее "коалиция желающих" выразила готовность направить свои силы на Украину по завершении боевых действий. В частности, объединение готово помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

При этом Трамп отмечал, что размещение войск Франции и Германии на Украине не должно быть проблемой для России. Также он заверял, что американских военных на украинской территории не будет до тех пор, пока он остается на посту главы Штатов.

