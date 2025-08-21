Times: ЕС просит США разместить истребители в Румынии как гарантии безопасности Украине

Фото: 123RF/bogacerkan

Несколько стран Евросоюза хотят, чтобы Соединенные Штаты разместили свои истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности Украине. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой источники в Генштабах ВС нескольких стран НАТО.

По данным источников, некоторые страны ЕС хотят попросить США разместить на базе ВВС в Румынии американские истребители F-35. Также они выступают за то, чтобы Вашингтон предоставил Украине доступ к американским спутникам для использования навигационной спутниковой системы GPS и разведданным США.

Кроме того, Евросоюз хочет, чтобы Штаты поставляли Киеву зенитные ракеты для комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и дали разрешение на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что созданной по инициативе Франции и Великобритании "коалиции желающих" необходимо разместить на Украине военные силы поддержки "на суше, в море и в воздухе" в рамках реализации гарантий безопасности.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не приемлет ввод войск НАТО на Украину под видом миротворцев. По его словам, в таких "гарантиях безопасности" нет необходимости.