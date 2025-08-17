Уиткофф: РФ и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф в беседе с CNN.

По его словам, дальнейшие действия зависят от Киева. Также спецпредставитель уточнил, что тема территорий при урегулировании украинского конфликта будет обсуждаться 18 августа на встрече, участниками которой станут глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, к ним присоединятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем Уиткофф выразил надежду, что данная встреча пройдет в продуктивном ключе, после чего Вашингтон сможет вернуться к контактам с Москвой. Таким образом, добавил он, стороны смогут продвинуться в вопросе мирной сделки и прийти к ее заключению

Переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран прошли на Аляске в ночь на 16 августа. Владимир Путин отметил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В то же время Трамп назвал прошедшую встречу "отличными переговорами" и заявил, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

Позднее американский лидер сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи. По данным СМИ, она может состояться 22 августа.