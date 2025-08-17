NYT: Путин потребовал гарантий восстановления статуса русского языка на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык станет официальным на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Помимо этого, российский лидер потребовал гарантий безопасности для православных церквей.

Российско-американские переговоры прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. Как указал Трамп, есть шанс достичь мирного урегулирования украинского конфликта, но сделка по прекращению огня пока не достигнута.

По итогам встречи Путин провел в Кремле совещание. Прошедший саммит он назвал своевременным и полезным. С его слов, во время общения с Трампом обсуждалось возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

Встреча Путина и Трампа дает надежду, что Соединенные Штаты отменят дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину, указала ранее сенатор Наталия Косихина.