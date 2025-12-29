Форма поиска по сайту

29 декабря, 07:55

Туристические проекты Москвы получили 26 наград в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 2025 год Москва получила 26 наград в сфере туризма и гостеприимства, передает портал мэра и правительства столицы.

Одним из самых популярных международных фестивалей, прошедших в уходящем году в Москве, стал "Китайский Новый год в Москве". Всего его посетили около 1,5 миллиона человек. Они смогли не только принять участие в тематических мастер-классах и концертах, но и в целом познакомиться с культурой и традициями Китая.

Праздник затронул свыше 100 кафе и ресторанов китайской кухни. Само мероприятие осветили издания 31 государства. "Китайский Новый год в Москве" отметили премиями Russian Traveler Awards 2025, Loud, Gold Stars Discovery и Best Experience Marketing Awards.

Кроме прочего, в текущем году в Пекине состоялся фестиваль "Московские сезоны", который посетили около 2,85 миллиона человека. Эксперты за рубежом оценили продвижение столицы и, в рамках национальной премии Китая China Golden Awards for Excellence in Public Relations, присудили проекту серебряную награду в категории "Государственные коммуникации".

Популярностью у туристов и горожан пользуются и другие крупные проекты, включая "Лето в Москве" и "Зима в Москве". Например, в рамках первого масштабного городского проекта проведено свыше 122 тысяч мероприятий, которые посетили 64 миллиона человек. Гостями фестиваля "Усадьбы Москвы" стали около 900 тысяч горожан и гостей столицы.

В итоге столица была удостоена Гран-при в номинации "Регион культурно-просветительского туризма", заняв первое место в категории "Регион паркового туризма и смысловых пространств". Также столица получила Гран-при международной премии Russian Event Awards как регион событийного туризма.

В это же время город остается мировым центром делового туризма и бизнес-столицей стран Глобального Юга. Например, мероприятие Meet Global MICE Congress собрало свыше 2,5 тысячи представителей отрасли из 37 государств мира, что в 2 раза больше прошлогоднего конгресса.

Это позволило Москве получить Гран-при V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" в номинации "Регион конгрессно-выставочной деятельности". Уровень мероприятия оценили и эксперты в рамках премии Russian Business Travel & MICE Award.

Также жюри всероссийского конкурса "Премия Рунета" назвало мобильное приложение с игрой сервиса Russpass лучшим в номинации "ИТ в туризме". Ранее сервис представил первую в стране межрегиональную игру с дополненной реальностью, которая объединила множество достопримечательностей Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

"Russpass-журнал" также получил ряд наград. Издание, созданное на основе одноименного турсервиса, рассказывает о новых маршрутах, событиях, людях и технологиях индустрии. Особое внимание уделяется Москве и ее возможностям в сфере туризма.

Кроме того, эксперты оценили и портал Discover Moscow, позволяющий узнать больше о столице на английском и китайских языках. Например, китайская версия сайта получила премию "Время инноваций", а также отмечена бронзовыми наградами европейской премии Tagline Awards. При этом английские версии портала получили серебряные награды.

Среди туристов пользуются популярностью также различные нишевые направления, которые столичные власти наращивают в рамках программы развития отрасли до 2030 года. Например, столица получила первое место в номинации "Регион медицинского туризма" V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства".

Но одним из ключевых проектов 2025 года стал форум "Территория будущего. Москва 2030", который рассказал горожанам и гостям Москвы о главных инновациях во всех сферах жизни российской столицы. Также здесь представили образ человека будущего.

Форум отличился современными форматами взаимодействия, включая технологии виртуальной реальности, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы. По версии Russian Event Awards, форум стал лучшим мероприятием в области научно-популярного туризма. Также он занял первое место премии Loud, а жюри премии "Регионы туризма и гостеприимства" присудили столице второе место в соответствующей номинации.

Также столичный проект "Московское чаепитие" занял первое место в конкурсе Popai Russia Awards, а эксперты премии Russian Traveler Awards признали чай "Москва" победителем в категории "Национальное блюдо/продукт".

Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург являются самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год среди россиян. Об этом говорилось в исследовании одного из банков и сервиса для бронирования путешествий.

На столицу пришлось 20,6% всех отельных заказов в России. При этом данный показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург – на втором месте с долей 16,6%.

