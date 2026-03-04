CBS: Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна

Фото: Getty Images/John Nacion

Американский предприниматель, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс вошел в число 7 человек, вызванных для дачи показаний по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает CBS.

Он предстал перед комитетом палаты представителей США по надзору и правительственной реформе в рамках продолжающегося расследования 3 марта.

После обнародования документов по делу Эпштейна выяснилось, что Гейтс пытался скрыть интимные контакты с некими девушками. Также в частной переписке финансиста упоминается, что соучредитель Microsoft тайно лечился от последствий этих связей.

Сам Гейтс ранее признался, что проводил время с Эпштейном. Тем не менее он отрицает участие в его противоправной деятельности.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.