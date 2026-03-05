05 марта, 11:15Наука
До 10 мощных вспышек класса X ожидаются на Солнце в 2026 году
До конца 2026 года на Солнце ожидаются от 5 до 10 мощных вспышек класса X, сообщил ТАСС руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По его словам, вспышки уровней X и M будут фиксироваться примерно до 2028 года включительно.
Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения и делятся на классы A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает десятикратное усиление.
Обычно они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 марта на Земле прошла слабая магнитная буря. Она была зафиксирована в промежутке между 00:00 и 03:00. Степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G1.
