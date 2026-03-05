Лавров: Запад на Ближнем Востоке действует по принципу "разделяй, натравливай и властвуй"

Фото: kremlin.ru

Страны Запада действуют на Ближнем Востоке по принципу "разделяй, натравливай друг на друга и властвуй". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинской проблематике. Его слова передает ТАСС.

"Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу "или, или" – "или с нами, или против нас". И главное, конечно, во всем этом – "разделяй и властвуй", – подчеркнул дипломат.

По его словам, одна из целей совместной операции США и Израиля – внести раскол между странами Персидского залива, где за последние годы наблюдался позитивный процесс нормализации. При этом от агрессии Соединенных Штатов и Израиля страдают стратегические партнеры РФ, указал министр.

Лавров указал, что Москва и ее партнеры на мировой арене будут делать все для создания атмосферы, которая сделает военную операцию на Ближнем Востоке совершенно невозможной.

Ранее глава МИД РФ предположил, что США могут не ограничиться желанием управлять Венесуэлой, Кубой и Ираном. Он обратил внимание на высказывания американского президента Дональда Трампа и других чиновников в США, которые утверждают, что не будут руководствоваться "никакими принципами ООН".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В связи с эскалацией главы МИД стран Персидского залива и Евросоюза договорились провести экстренную онлайн-встречу 5 марта. Главной темой переговоров станут "последствия иранской агрессии".