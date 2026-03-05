Форма поиска по сайту

05 марта, 16:05

Культура

В Музее кино на ВДНХ открылась выставка, посвященная 130-летию Фаины Раневской

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Государственном центральном музее кино на ВДНХ открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской, передала пресс-служба выставочного комплекса.

"Выставка приоткрывает дверь в приватный мир Фаины Раневской – туда, где за маской великой актрисы, чьи хлесткие фразы давно вошли в обиход, скрывается обычный человек", – говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть личные вещи артистки, редкие фотографии, кадры из фильмов и воспоминания современников. Экспозиция разделена на пять тематических секций, каждая из которых раскрывает новые грани личности Раневской: от ироничной женщины и мастерски владеющей словом актрисы до верного друга, пережившего тяжелые испытания вместе с близкими.

С 7 по 9 марта в музее также пройдут показы фильмов с участием актрисы: "Весна" (1937), "Золушка" (1947) и "Мечта" (1941). Выставка будет открыта до августа 2026 года. Приобрести билеты можно на сайте museikino.tn-cloud.ru.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы в Театр "Около дома Станиславского". В марте и апреле там покажут серию постановок, объединенных темой русской тоски, начиная классикой и заканчивая авторскими жанрами художественного руководителя Юрия Погребничко.

