IT-эксперт Горелкин усомнился в том, что интернет в РФ станет суверенным к 2028 году

Россия может завершить ключевые этапы формирования суверенной цифровой среды к 2028 году, спрогнозировали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Однако некоторые эксперты не согласились с такими сроками. Когда наступит настоящая цифровая независимость и означает ли это отключение от глобальной Сети, разбиралась Москва 24.

Контроль и безопасность

Россия может завершить ключевые этапы создания автономной цифровой инфраструктуры, способной работать независимо от глобальной Сети в условиях санкций, к 2028 году. Такой прогноз дали в РАЭК, сообщает "Газета.ру".

По оценке ассоциации, в центре внимания окажутся развитие Рунета, модернизация системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и реализация новых норм закона о "суверенном интернете". На эти меры может быть потрачено более 1 триллиона рублей, а основные усилия направят на развитие отечественных дата-центров, облачных решений и систем управления трафиком.





из сообщения РАЭК Импортозамещение программного обеспечения и оборудования получит дополнительный импульс: по прогнозам, реестр отечественного ПО к 2028 году может насчитывать до 30 тысяч наименований, а доля российских процессоров "Эльбрус" и "Байкал" достигнет 50% потребностей критической инфраструктуры.

В то же время в РАЭК подчеркнули, что зависимость от поставок из Китая и Индии все равно сохранится. В свою очередь, это подтолкнет Россию к активизации научно-технического сотрудничества в рамках БРИКС, особенно в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности.

По мнению организации, российская модель будет балансировать между государственным контролем, безопасностью и цифровыми правами. Однако это может вызывать этические противоречия, особенно на фоне ужесточения регулирования в Евросоюзе и США, предположили эксперты.

В ассоциации не исключили, что Россия может занять лидерские позиции в "сплинтернете" (распаде всеобщей Сети на локальные) глобального Юга, развивая ИИ для предиктивного мониторинга (предсказания возможных отказов систем еще до их возникновения) и киберобороны. Однако отток IT-кадров, который может достичь 15%, потребует программ возврата талантов и международного рекрутинга.

При этом практически полного технологического суверенитета в ключевых секторах Россия может достичь к 2030 году, убеждены в РАЭК. Модель цифрового развития, по мнению экспертов, будет все больше напоминать практику Китая со строгим регулированием потоков информации и опорой на внутренние ресурсы.

"Но с ростом цифровой прозрачности нарастает и этическое напряжение, особенно в вопросах приватности и алгоритмического управления. Необходим глобальный диалог, возможно, в рамках обновленной ООН", – заключили в ассоциации.

Отказ от внешнего мира?

Суверенный интернет в современных реалиях – это необходимость, заявил Москве 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

"Любой конфликт, даже не глобальный, может привести к отключению страны от внешних сервисов. Это можно было видеть в 2022 году. Сейчас тренд на создание суверенных сегментов Сети идет по всему миру, но Россия начала думать об этом еще с 2014 года и выстраивать собственную цифровую экосистему", – сказал он.

В рамках этой концепции суверенный интернет – это, по сути, большая локальная Сеть в пределах РФ.

"Даже если страну полностью отключат от внешнего сегмента, отечественные сервисы все равно продолжат функционировать. Пользователи будут получать обновления на устройства, нормально работать с почтой, приложениями, мессенджерами, связь сохранится. Именно поэтому появляются национальные платформы", – пояснил специалист.

Такая работа необходима, поскольку зарубежные компании в случае конфликта могут уйти из России, как это уже сделали многие организации, обратил внимание Горелкин.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности На данном этапе суверенный интернет – это прежде всего веб-сервисы. В дальнейшем это коснется обновлений операционных систем (в первую очередь отечественных) и мобильных устройств. Это вопрос более отдаленной перспективы.

Эксперт подчеркнул, что российские интернет-решения уже могут функционировать в случае отключения внешних сервисов, пусть и не в полной мере. В то же время Горелкин усомнился в сроках реализации проекта, озвученных РАЭК.

"Думаю, в полной мере получится не ощутить отсутствие внешнего интернета только к 2032 году. Для этого нужно наполнить внутреннюю сеть данными: фильмами, музыкой и всем остальным. Чтобы для большинства пользователей ничего не изменилось, даже если будет нереально перейти на сайты других государств", – предположил он.

Однако Горелкин обратил внимание, что считает маловероятным сценарий, при котором Россия сама начнет чаще отключаться от внешнего интернета.

В свою очередь, IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер подтвердил в беседе с Москвой 24, что при суверенности интернета сервисы не зависят от внешней среды. В таком случае маркетплейсы, "Госуслуги" и другие важные платформы будут стабильно работать во внутреннем контуре.

"Критерий здесь простой: если при отключении от внешнего интернета пользователь не почувствует сильной нужды, значит, суверенный интернет состоялся. Это касается не только граждан, но и бизнеса, государства, всех направлений, по которым работает страна", – отметил специалист.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Россия давно делает большие шаги в этом направлении. Исторически сложилось, что наша страна – одна из немногих, у которой есть свои поисковики, искусственный интеллект, социальные сети и мессенджеры. У России выгодная ситуация, и есть все шансы стать по-настоящему суверенным в этом смысле государством.

Однако это совсем не значит, что РФ стремится отключиться от внешней Сети. Речь именно о базе, которая позволит выстроить функционирование интернет-решений безопаснее и надежнее, заключил Геллер.

