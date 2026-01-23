Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 20:01

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Аверьянов: флешки с играми из маркетплейсов могут "убить" компьютер

"Выдает ошибку": безопасно ли покупать игры на флешках с маркетплейсов

Маркетплейсы стали предлагать приобрести популярные компьютерные игры на флешках, заметили в Сети. Насколько это безопасно и чем грозит пользователям, разбиралась Москва 24.

Новые возможности?

Фото: ozon.ru

Игры на USB-носителя появились в продаже на маркетплейсах, сообщили пользователи Сети. По их словам, продавцы загружают развлекательный контент с торрентов, записывают на флешку и предлагают за 1–2 тысячи рублей.

К примеру, в продаже заметили такие игры, как Minecraft, Grand Theft Auto V, Metro, Ведьмак, Need for Speed и Mortal Kombat.

Отзывы покупателей таких флешек в основном негативные.

"Не работает, выдает ошибку. Видимо, кто-то сделал возврат и его прислали мне, упаковка не полная, возврат отклонили, не советую"; "Деньги на ветер"; "Половина игр идет, половина – нет"; "Ни одна игра нормально не работает"; "Почему не было предупреждения, что носитель одноразовый, я флешку проверил – игра есть, потом пришел установить, а она не читается"; "Почему не лицензия, и никто не сказал об этом", – писали пользователи.

IT-эксперт Антон Аверьянов предупредил в беседе с Москвой 24, что лицензионную версию игры записать на флешку нельзя.

"Из этого следует, что потребитель платит меньше и, соответственно, это не поддерживает разработчиков данной игры", – отметил эксперт.

Вставлять в компьютер неизвестные устройства опасно, поскольку непонятно, какое программное обеспечение на них находится, пояснил специалист.

Это может быть как вирус, который шифрует файлы пользователя, а потом просит выплату за их восстановление, так и программа-шпион.
Антон Аверьянов
IT-эксперт

Кроме того, существуют так называемые USB-киллеры: это флешки, которые способны "убить" устройство. Поэтому данный продукт и с точки зрения этического восприятия, и с точки зрения безопасности очень сомнительный, отметил Аверьянов.

Рискнуть или нет

Фото: 123RF.com/maximusnd

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил в беседе с Москвой 24, что никто не может гарантировать безопасность подобных флешек.

"Проблема связана с самим продавцом на маркетплейсе. Теоретически он может внедрить в товар нежелательные или вредоносные компоненты, способные нанести ущерб устройству пользователя, если на компьютере нет антивируса. Также есть варианты, когда защитные программы не считывают угрозу", – объяснил специалист.

В таком случае вопрос обеспечения безопасности в значительной степени ложится на самого пользователя. Чтобы выявить возможные угрозы, ему придется сканировать содержимое с помощью специализированных сервисов, рассказал Ульянов.

Ключевой момент здесь – доверие к продавцу. Даже на популярных площадках с множеством положительных отзывов формально все может выглядеть хорошо: например, потребитель получил товар, который запускается и работает. Но неизвестно, какие потенциально опасные элементы могут содержаться на той же флешке или в программе. Положительные отзывы могут вводить в заблуждение будущих покупателей.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Также эксперт добавил, что существует проблема нестабильности содержимого. Даже если высококвалифицированный специалист проверит один экземпляр такой игры и подтвердит его безопасность, ничто не гарантирует, что следующий носитель из той же партии будет ему идентичен.

"Что касается возможности использования этой схемы для мошенничества, теоретически она существует, хотя на практике таких случаев мне пока не встречалось", – отметил эксперт.

Таким образом, с точки зрения информационной безопасности Ульянов тоже не рекомендует приобретать подобные игры. Однако, если товар все же куплен, стоит запускать подозрительное программное обеспечение на компьютере, где нет конфиденциальных данных, заключил специалист.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществотехнологииистории

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика