Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 10:38

Технологии

В Роскомнадзоре прокомментировали возможную блокировку игры The Sims

Фото: thesims.com

Роскомнадзор не планирует блокировать популярную компьютерную игру The Sims на территории России, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства изданию "Абзац".

Недавно общественники движения "Отцы рядом" призвали ограничить эту игру в РФ. Они считают, что The Sims оказывает негативное влияние на развитие детей и формирование их мировоззрения.

"В настоящее время оснований для применения ограничений к компьютерной игре Sims нет", – объяснил Роскомнадзор.

Ранее был проведен опрос, за что россияне любят компьютерную игру. Чаще всего участники исследования называют ее эффективным способом поднять настроение – такой вариант ответа выбрали 45% респондентов.

Кроме того, 23% опрошенных ассоциируют The Sims с возможностью создать "жизнь мечты", а 21% считают игру хорошим способом весело провести время с друзьями. Для 16% участников опроса серия игр стала источником популярных мемов и шуток.

Результаты исследования также показали, что The Sims знакома большинству россиян. Более половины респондентов (53%) хотя бы один раз играли в эту видеоигру. Еще 16% знают о серии понаслышке, а 12% читали материалы или смотрели видеоконтент, связанный с The Sims.

Читайте также


технологии

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика