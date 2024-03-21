По игре The Sims снимут фильм – СМИ

Фото: youtube.com/TheSims

По одному из самых популярных симуляторов жизни The Sims снимут фильм. Режиссером картины выступит Кейт Херрон, которая ранее сняла первый сезон "Локи", сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сценарием займется Бриони Редман, которая работала над шестым эпизодом первого сезона сериала "Доктора Кто". Кроме того, одним из продюсеров станет Марго Робби, сыгравшая в фильме "Барби". Ее компания LuckyChap также примет участие в работе над лентой.

В качестве продюсера будет задействована корпорация Electronic Arts, которая выпустила игру.

На сегодняшний день сюжет фильма остается не известен, как и актерский состав. Но в The Hollywood Reporter отметили, что The Sims будет несколько напоминать фильм "Барби", так как в игре нет конкретного повествования, а персонажи живут своей жизнью, хоть и находятся под контролем игроков.

Между тем британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил официальное предложение от кинокомпании EON Productions стать следующим Джеймсом Бондом. На этом посту он сможет сменить Дэниела Крэйга.

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