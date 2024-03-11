"Оппенгеймер" получил премию "Оскар" как лучший фильм

Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Atlas Entertainment, Gadget Films, Syncopy

Картина "Оппенгеймер" Кристофера Нолана была удостоена премии "Оскар" за лучший фильм. Об этом было объявлено на 96-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Таким образом, фильм Нолана завоевал в общей сумме семь наград. Помимо двух статуэток, заработанных актерами фильма Киллианом Мерфи и Робертом Дауни – младшим, а также наградой самого Нолана за режиссуру, "Оппенгеймер" получил "Оскар" за лучшую операторскую работу, монтаж и музыку.

За победу в основной категории премии в этом году также боролись фильмы "Анатомия падения" (Жюстин Трие), "Барби" (Грета Гервиг), "Прошлые жизни" (Селин Сон), "Убийцы цветочной луны" (Мартин Скорсезе), "Оставленные" (Александр Пэйн), "Маэстро" (Брэдли Купер), "Бедные-несчастные" (Йоргос Лантимос), "Зона интересов" (Джонатан Глейзер) и "Американское чтиво" (Корд Джефферсон).

Ранее фильм "Оппенгеймер" стал лидером по количеству наград премии BAFTA – картина также победила в семи номинациях. В январе этого года картина Кристофера Нолана получила премию "Золотой глобус" за лучший драматический фильм.

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