"Оппенгеймер" получил премию "Золотой глобус" за лучший фильм

Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Atlas Entertainment, Gadget Films, Syncopy, Universal Pictures

Фильм американского кинорежиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил премию "Золотой глобус" за лучший драматический фильм. Церемония вручения наград транслировалась на сайте "Золотого глобуса".

Помимо "Оппенгеймера", в этой категории также были представлены такие картины, как "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селина Сона, "Зона интересов" Джонатана Глейзера и "Анатомия падения" Жюстина Трие.

Также фильм Кристофера Нолана получил премию за лучший оригинальный саундтрек.

Ранее стало известно о том, что ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за свою роль в картине "Оппенгеймер".

Этот фильм смог заработать еще две награды: лучшая режиссерская работа – Кристофер Нолан, лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший.

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