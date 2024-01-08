Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Ирландский актер Киллиан Мерфи удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за свою роль в картине "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Церемония вручения наград транслируется на сайте "Золотого глобуса".

Кроме того, данная картина заработала еще несколько наград: Нолан получил премию за лучшую режиссерскую работу и американский актер Роберт Дауни-младший удостоен премии за лучшую мужскую роль второго плана.

Награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме завоевала Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные-несчастные", лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".

Ранее сообщалось, что режиссер, продюсер и сценарист Мартин Скорсезе получит "Золотого медведя" 74-го Берлинского международного кинофестиваля.

Руководители фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан считают, что последний фильм Скорсезе "Убийцы цветочной луны" – "одно из его величайших достижений".

Церемония награждения пройдет 20 февраля этого года. Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров.