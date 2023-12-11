Фильм "Оппенгеймер" стал номинантом премии "Золотой глобус"

Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" вошел в список номинантов кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм". Списки опубликовали на сайте премии.

Биографическая драма о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере будет бороться за награду с несколькими кинолентами:

"Анатомия падения";

"Убийцы цветочной луны";

"Маэстро";

"Прошлые жизни";

"Зона интересов".

Всего "Оппенгеймер" номинирован на восемь наград премии "Золотой глобус". Среди них – "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана".

Помимо этого, Кристофер Нолан, Брэдли Купер, Мартин Скорсезе и Селин Сон стали претендентами на награду в категории "Лучшая режиссерская работа". Конкуренцию им составят Грета Гервиг с кинолентой "Барби" и Йоргос Лантимос с фильмом "Бедные-несчастные".

Тем временем фильм "Барби" попал в список номинантов в категории "Лучшая комедия или мюзикл". В список также вошли картины "Бедные-несчастные", "Air: Большой прыжок", "Май декабрь", "Американское чтиво" и "Оставленные". Всего фильм Греты Гервиг получил девять номинаций.

Премия "Золотой глобус" вручается более чем в 20 категориях по итогам прошедшего года. Она включает в себя кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения пройдет 7 января.

Ранее в Москве состоялась церемония вручения ежегодной кинопремии "Событие года" от журнала "КиноРепортер". На победу в десяти номинациях претендовали артисты, режиссеры и продюсеры.

Например, в номинации "Герой года" награда досталась фильму "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко. "Сериалом года" признан "Балет" Евгения Сангаджиева с Аллой Сигаловой в главной роли.