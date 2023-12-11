Вторая часть фильма "Чебурашка" выйдет в прокат в декабре 2025 года

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Продолжение фильма российского фильма "Чебурашка" появится в отечественном прокате в декабре 2025 года. Об этом сообщил продюсер Денис Жалинский.

"Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры", – цитирует его ТАСС.

Продюсер высказал надежду, что вторая часть фильма окажется еще более масштабной, смешной, интересной и яркой.

Фильм "Чебурашка" появился в российском прокате 1 января 2023 года. Комедия рассказывает о приключениях главного героя в небольшом приморском городе. В начале февраля кассовые сборы картины превысили шесть миллиардов рублей.



Фильм "Чебурашка" собрал более 6 млрд рублей в кинопрокате