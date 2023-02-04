Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили 6 миллиардов рублей

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Художественный фильм "Чебурашка" преодолел планку в 6 миллиардов рублей сборов в прокате. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино, указано, что к вечеру 4 февраля картина общие сборы картины составили 6 000 970 184 рубля.

Фильм "Чебурашка" о персонаже советских мультфильмов, вышел в прокат 1 января. Сейчас эта картина является самой кассовой за всю историю отечественного кинопроката, обогнав фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года.

Ранее в издательстве "АСТ" сообщили о поступлении в продажу официальной новеллизации фильма "Чебурашка". В основу книги Анны Масловой лег сценарий фильма.

"Союзмультфильм" потребовал от маркетплейсов убрать поддельных Чубурашек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!