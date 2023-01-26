Эксперт заявила, что на складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки. Всему виной успех художественного фильма Дмитрия Дьяченко с одноименным названием, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Мы переживаем ренессанс после выхода этого фильма – те игрушки, та лицензионная продукция, которая до этого времени достаточно успешно, но уже в спокойном режиме покупалась нашими потребителями, сейчас становится очень популярной. <...> На складах ничего нет, все отгрузили", – цитирует Цицулину ТАСС.

В связи с популярностью этого персонажа Роскачество планирует проверить мягкие игрушки в виде Чебурашки. В организации поделились, что в последнее время участились негативные отзывы на такие товары. Ведомство проверит их на качество, запах, наличие производственного брака и многое другое.

Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили 5 миллиардов рублей. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие российские звезды.

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!